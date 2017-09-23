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إضراب داخل مدرسة بالبحيرة لتأخر الدراسة.. ومسؤول: سنبدأ خلال أسبوعين

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إضراب داخل مدرسة بالبحيرة لتأخر الدراسة.. ومسؤول: سنبدأ خلال أسبوعين إضراب داخل مدرسة بالبحيرة لتأخر الدراسة.. ومسؤول: سنبدأ خلال أسبوعين

التحرير

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دخل أولياء أمور وتلاميذ قرية ليديا القصر التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، في إضراب عن الدراسة بأول أيام العام الدراسي الجديد، وذلك احتجاجًا على عدم بدء الدراسة بمدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية المشتركة، نظرًا لعدم وصول الأثاث الخاص بالعملية التعليمية رغم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيبات النهائية وتسليمها لإدارة المدرسة.

وقال إسماعيل عبد الحميد حسن، أحد أهالي قرية ليديا القصر: إننا "فوجئنا بعدم الاستعداد لبدء الدراسة بالعام الجديد 2017 - 2018، بمدرسة شهداء بورسعيد الابتدائية المشتركة رغم الانتهاء من بنائها وتسليم المبنى لإدارة المدرسة"، مشيرًا إلى أن المدرسة الجديدة تنتظر الأثاث الخاص بالعملية التعليمية فقط.

إضراب بالمدارس

وأضاف "حسن" أن أولادنا تم نقلهم منذ عامين لإحدى المدارس بالقرى المجاورة التي تبعد نحو 2 كيلو عن قريتنا، حيث يتعرضوا للتعب والإرهاق يوميًا، مما يؤثر ذلك بالسلب على المستوى التعليمي لهم، بالإضافة إلى المصروفات التي تتكبدها الأسر في وسائل المواصلات لتوصيل أبنائهم يوميًا للمدرسة.

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وناشد أحمد محمد خير، أحد أهالي القرية، المسئولين بوزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بفتح المدرسة الجديدة قائلًا: "هنفرش المدرسة بحصائر لأولادنا يقعدوا عليها بس مدرستنا تفتح".

من جهته أكد عادل عبد القادر مدير مدرسة شهداء بورسعيد للتعليم الأساسي بقرية ليديا بالمحمودية، استلام المدرسة من الهيئة العامة للأبنية منذ أيام، موضحا أن الأثاث سوف يصل خلال أسبوع أو أسبوعين بحد أقصي لبدء الدراسة.

 

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التحرير

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