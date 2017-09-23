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تأجيل المؤتمر الصحفي لبارزاني وأنقرة تدرس "كل الخيارات"

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مصراوي Masrawy

تأجيل المؤتمر الصحفي لبارزاني وأنقرة تدرس "كل الخيارات"

11:49 ص السبت 23 سبتمبر 2017

المؤتمر الصحافي لبارزاني

إربيل، كردستان العراق (أ ف ب)

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يُفترض أن يعقده مسعود بارزاني صباح السبت إلى يوم غد الأحد.

وبدورها وجهت تركيا "نداء أخيراً" لسلطات الإقليم، مشددة على أنها تنظر في "جميع الخيارات".

تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صباح السبت (23 سبتمبر 2017) بشأن الاستفتاء على الاستقلال، بحسب ما أشارت رئاسة وزراء الإقليم في أربيل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق إن "المؤتمر الصحفي سيعقد الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقاً".

ومن جانبها، وجهت التركية الجمعة "نداء أخيراً" إلى سلطات إقليم كردستان العراق لإلغاء الاستفتاء على الاستقلال الذي تعتبره أنقره "غير شرعي"، وشددت على أنها تنظر في "جميع الخيارات" إذا ما حصل الاستفتاء.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي أن هذا الاستفتاء "غير قانوني وغير مقبول" و"يهدد مباشرة الأمن القومي التركي".

وقال مجلس الأمن القومي في بيان صدر في ختام اجتماع برئاسة الرئيس، رجب طيب أروغان، أنه يحض حكومة الإقليم على "العدول عن هذا القرار طالما أن الوقت ما زال متاحاً لذلك".

وأضاف المجلس أن المضي في هذا الاستفتاء "خطأ فادح" من شأنه أن "يهدد مباشرة الأمن القومي التركي".

كما حذر المجلس من "التداعيات الخطرة" للاستفتاء على المنطقة بأسرها.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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