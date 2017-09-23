استطلاع يكشف أن شولتس قلص الفارق مع ميركل من 29 إلى 13 نقطة مئوية

برلين - (د ب أ):

كشفت أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا أن مارتن شولتس، منافس المستشارة انجيلا ميركل على منصب المستشار، استطاع تقليص الفارق بينهما بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل أربعة أسابيع.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد (إمنيد) لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، أن من الممكن أن يحصل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في حال الاقتراع المباشر، على 32% من الأصوات مقابل 45% لصالح زعيمة التحالف المسيحي.

بذلك يكون الفارق بين ميركل وشولتس، قد تقلص خلال الأسابيع الأربعة الماضية، من 29 إلى 13 نقطة مئوية.

وكانت ميركل حصلت في استطلاع أجري قبل أربعة أسابيع على 51% مقابل 22% لشولتس.