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استطلاع يكشف أن شولتس قلص الفارق مع ميركل من 29 إلى 13 نقطة مئوية

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استطلاع يكشف أن شولتس قلص الفارق مع ميركل من 29 إلى 13 نقطة مئوية استطلاع يكشف أن شولتس قلص الفارق مع ميركل من 29 إلى 13 نقطة مئوية

مصراوي Masrawy

استطلاع يكشف أن شولتس قلص الفارق مع ميركل من 29 إلى 13 نقطة مئوية

11:45 ص السبت 23 سبتمبر 2017

استطلاع يكشف أن شولتس قلص الفارق مع ميركل من 29 إلى 13 نقطة مئوية

ميركل وشولتس

برلين - (د ب أ):

كشفت أحدث استطلاعات الرأي في ألمانيا أن مارتن شولتس، منافس المستشارة انجيلا ميركل على منصب المستشار، استطاع تقليص الفارق بينهما بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل أربعة أسابيع.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد (إمنيد) لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غدا الأحد، أن من الممكن أن يحصل زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في حال الاقتراع المباشر، على 32% من الأصوات مقابل 45% لصالح زعيمة التحالف المسيحي.

بذلك يكون الفارق بين ميركل وشولتس، قد تقلص خلال الأسابيع الأربعة الماضية، من 29 إلى 13 نقطة مئوية.

وكانت ميركل حصلت في استطلاع أجري قبل أربعة أسابيع على 51% مقابل 22% لشولتس.

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