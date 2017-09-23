"تعليم المنوفية": المدرسة اليابانية بشبين الكوم جاهزة لاستقبال الطلاب

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إن المدرسة اليابانية بشبين الكوم، جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وتجهيزها، مؤكدًا أنه يتوقع فتح باب التقديم خلال أيام لبدء العام الدراسي الجديد بها.

وأضاف أنهم في انتظار قرار من وزير التربية والتعليم، ببدء التقديم للالتحاق بالمدرسة اليابانية، موضحًا أن التقديم سيكون إلكترونيًا وسيتم قبول الطلاب وفقًا لقواعد معينة.

وأكد عمارة، أن المدرسة ستضم طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائية وتترواح مصاريفها من 2000 إلى 4 آلاف جنيه، موضحًا أن التقدم للمدرسة مشروط بسن معين دون استثناءات، "من 4 سنوات إلى 5 سنوات - KG1، من 5 سنوات إلى 6 سنوات -KG2، من 6 سنوات إلى 7 سنوات - الأول الابتدائي، من 7 سنوات إلى 8 سنوات - الثاني الابتدائي، من 8 سنوات غلى 9 سنوات -الثالث الابتدائي".

وتابع أن المدرسة ستقبل التحويلات من المدارس الأخرى، عام وأزهري، وفقًا لما ينطبق عليه الشروط المحددة وستطبق المناهج المصرية في الدراسة، إلى جانب الأنشطة اليابانية المعروفة بـ"التوكاتسو بلس" مشيرًا إلى أن الأولوية في قبول التلاميذ، هو توفر شرط السن، والقرب السكني، على أن لا تتجاوز الكثافة الطلابية بالفصول 36 طالبًا.