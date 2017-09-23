مناقشة مشروعات للشباب مع 31 جمعية وبنك ناصر بالوادي الجديد
11:50 ص السبت 23 سبتمبر 2017
الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
ناقش المجلس التنفيذي لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إقامة مشروعات صغيرة للشباب في اجتماع موسع، بحضور مديري التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك ناصر الاجتماعي ومسئولي 31 جمعية أهلية.
وقال رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد الفحام، إن الاجتماع تناول المشروعات التي يمكن تنفيذها بالمركز وقراه، من خلال منح قروض ميسرة للشباب لتنفيذ هذه المشروعات الصغيرة.
وأضاف الفحام، أن المركز يقدم كافة التسهيلات الإدارية للشباب والجمعيات الأهلية، لتنفيذ مشروعاتهم سواء زراعية أو صناعية، بهدف حل مشكلة البطالة وفتح أسواق عمل جديدة.
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