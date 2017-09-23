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موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

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موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

11:47 ص السبت 23 سبتمبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة في يوم واحد

موانئ بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، أنها تعمل بشكل طبيعي ووصول إجمالي الحركة إلى 20 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 6 سفن حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وأكدت على أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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