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بالصور.. إطلاق 7 ملايين ذريعة سمكية في بحيرة ناصر بأسوان

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بالصور.. إطلاق 7 ملايين ذريعة سمكية في بحيرة ناصر بأسوان بالصور.. إطلاق 7 ملايين ذريعة سمكية في بحيرة ناصر بأسوان

مصراوي Masrawy

بالصور.. إطلاق 7 ملايين ذريعة سمكية في بحيرة ناصر بأسوان

11:41 ص السبت 23 سبتمبر 2017

بالصور.. إطلاق 7 ملايين ذريعة سمكية في بحيرة ناصر بأسوان

ذريعة أسماك البلطي في بحيرة ناصر

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت هيئة الثروة السمكية بأسوان، صباح اليوم السبت، في إطلاق الدفعة الأولى من ذريعة أسماك البلطي في بحيرة ناصر، بكميات تتراوح ما بين 5 إلى 7 ملايين وحدة من الذريعة، في إطار تنفيذ خطة تنمية البحيرة.

وقال المهندس جمال عبدالحكيم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، إن كميات الذريعة يتم توزيعها على جمعيات الصيد الأربعة العاملة في بحيرة ناصر، بالإضافة إلى شركة أسوان لصيد الأسماك، وفقًا لخطة تنمية الأماكن الفقيرة من الأسماك بالبحيرة.

وأضاف أن عملية إطلاق الذريعة تتم في الصباح الباكر عقب طلوع الشمس مباشرة للحفاظ على حيوية الذريعة، تحت إشراف لجنة فنية متخصصة في إجراءات عملية الإطلاق وبحضور مسئولي جمعيات الصيد ونقيب الصيادين في بحيرة ناصر.

ذريعة أسماك البلطي في بحيرة ناصر (1)ذريعة أسماك البلطي في بحيرة ناصر (2)

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