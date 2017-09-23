بدء الدراسة في 13 مدرسة قبطية بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

بدأ صباح اليوم السبت، العام الدراسي الجديد في 13 مدرسة قبطية بمحافظة المنوفية، والتي تحصل على إجازة يوم الأحد، بينما تبدأ الدراسة غدا في جميع مدارس المحافظة.

وقال الدكتور عبدالله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه زار مدرستين اليوم لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد بقرية "طوخ دلكا" بمركز تلا، وتبين انتظام الطلاب وبلغت نسبة الحضور 99% حيث تلقى تقارير بنسب الغياب والتي لم تتعدى 1% من عدد الطلاب.

وأكد عمارة، أن الدراسة ستبدأ غدا في 2170 مدرسة بمراكز المحافظة تستقبل نحو مليون طالب وطالبة لبدء عام دراسي جديد، موضحا أنه تم الاستعداد لاستقبال عام جديد بعقد اجتماعات مع الصحة والأمن لمنع أي معوقات لاستقبال عام جديد.

وأضاف، أن روساء المدن يعقدون اجتماعات دورية مع مديري العموم بالتربية والتعليم لمتابعة العام الدراسي الجديد ومتابعة المدارس ومشاكلها من خلال جولات ميدانية على المدارس.