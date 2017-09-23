محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعين للحماية من السيول برأس غارب

أ. ش. أ

وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، بسرعة الانتهاء من مشروعي بحيرة وادي الدرب وسد وادي الحواشية بمدينة رأس غارب؛ لمجابهة مخاطر السيول.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت، أن المحافظ شدد على سرعة الانتهاء من سدود الحماية، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لمواجهة السيول حال حدوثها، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي أخطار الأمطار والسيول؛ حفاظا على حياة المواطنين.

يذكر أن سد وادي الحواشية يبلغ ارتفاعه 4 أمتار وطوله 500 متر، وعرضه عند القاع 49 مترا وهو أحد سدود الحماية برأس غارب مع بحيرة وادي الدرب وحاجزها الترابي لتأمين مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

في سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالمحافظة أعمالها في ترميم وصيانة سد الحماية بوادي سفاجا للانتهاء من أعمال صيانة السد مع نهاية سبتمبر الحالي.