أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة في الواسطى بعد إطلاق اسمي شهيدين عليها

Google+ Print
بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة في الواسطى بعد إطلاق اسمي شهيدين عليها بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة في الواسطى بعد إطلاق اسمي شهيدين عليها

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة في الواسطى بعد إطلاق اسمي شهيدين عليها

11:30 ص السبت 23 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    2017_9_23_11_29_46_177.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_9_23_11_29_46_193.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_9_23_11_29_47_756.jpg

  • عرض 4 صورة

    2017_9_23_11_29_47_787.jpg

إعادة الألبوم

بالصور -

الألبوم التالى

بالصور - "ألعاب وهدايا" تستقبل تلاميذ المنيا في أول أيام الدراسة

أسيوط – أسامة صديق:

افتتح المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وصلاح 

فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مدرسة 

الشهيدين سعد أحمد سعد، ومحمود سيد أحمد، بقرية

جزيرة الواسطى، بحضور والدي الشهيدين اللذين استشهدا في عمليات إرهابية في سيناء، وكان المحافظ في وقت سابق قد أصدر قرارا بتسمية المدرسة باسمي الشهيدين.

وحضر المحافظ طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية

العلم، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أهالي

القرية وأقارب الشهيدين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء الدراسة في 13 مدرسة قبطية بالمنوفية

    أخبار

  • الشرطة توزع "كراسات وكشاكيل" مدرسية على المارة بأسيوط

    أخبار

  • "تعليم المنيا": انتظام مليون و300 ألف طالب في المدارس

    أخبار

  • ​بالصور.. محافظ أسيوط يلتقي أهالي منفلوط ويناقش عددًا من المشكلات

    أخبار

إعلان

a5863d7feb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر