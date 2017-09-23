بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة في الواسطى بعد إطلاق اسمي شهيدين عليها

بالصور - "ألعاب وهدايا" تستقبل تلاميذ المنيا في أول أيام الدراسة

أسيوط – أسامة صديق:

افتتح المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وصلاح

فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مدرسة

الشهيدين سعد أحمد سعد، ومحمود سيد أحمد، بقرية

جزيرة الواسطى، بحضور والدي الشهيدين اللذين استشهدا في عمليات إرهابية في سيناء، وكان المحافظ في وقت سابق قد أصدر قرارا بتسمية المدرسة باسمي الشهيدين.

وحضر المحافظ طابور الصباح والإذاعة المدرسية وتحية

العلم، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أهالي

القرية وأقارب الشهيدين.