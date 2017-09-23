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الأرصاد: طقس الأحد"معتدل".. والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس الأحد"معتدل".. والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس الأحد"معتدل".. والعظمى بالقاهرة 31

مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الأحد"معتدل".. والعظمى بالقاهرة 31

11:34 ص السبت 23 سبتمبر 2017

كتبت- مادي غيث: 

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وحنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن :

الصغرى- العظمى

القاهرة 24 - 31 

الإسكندرية 24 28 

مطروح 20 28 

بورسعيد 24 29 

دمياط 24 29 

بلطيم 23 28 

الإسماعيلية 22 31 

السويس 23 32 

العريش 22 31 

نخل 18 28 

طابا 20 31 

الطور 24 28 

مرسى علم 26 34 

الغردقة 26 33 

شرم الشيخ 26 34 

رفح 18 31 

كاترين 16 27 

سيوة 16 32 

المنيا 22 31 

الفيوم 24 31 

رأس سدر 24 31 

أبوسمبل 22 35 

وسط الدلتا 24 31 

أسيوط 20 31 

سوهاج 21 33 

الأقصر 23 35 

أسوان 26 36 

شلاتين 24 33 

حلايب 22 31 

الوادى الجديد 24 33 

قنا 23 34 ​

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