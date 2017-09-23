المتحدث العسكري: ضبط تكفيري شديد الخطورة بوسط سيناء
11:31 ص السبت 23 سبتمبر 2017
تامر الرفاعي
كتب- مصطفى المنشاوي:
تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى، من القبض على فرد تكفيرى شديد الخطورة و2 من المشتبه فى دعمهما للعناصر التكفيرية بوسط سيناء.
وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري في بيان له، السبت، إن القوات ضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل 2 عربة كان معدة للتوزيع.
هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مؤتمر ملتقى الأديان السماوية بشرم الشيخ يعلن سيناء عاصمة السياحة الدينية
-
المتحدث العسكري: القبض على تكفيريين أثناء زرعهما عبوات ناسفة وسط سيناء
-
وزير خارجية اليابان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي
-
محللان أمنيان: هجوم العريش رد فعل على تصفية "إرهابيي" أرض اللواء
إعلان
إعلان