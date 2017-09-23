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طريقة عمل السبع بهارات في منزلك

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طريقة عمل السبع بهارات في منزلك طريقة عمل السبع بهارات في منزلك

مصراوي Masrawy

طريقة عمل السبع بهارات في منزلك

11:47 ص السبت 23 سبتمبر 2017

طريقة عمل السبع بهارات في منزلك

طريقة عمل السبع بهارات في منزلك

إعداد- هاجر حاتم:

تعتبر "السبع بهارات" واحدة من أشهر الخلطات العربية التي تدخل في معطم الأكلات، وتباع في محلات العطارة، ولكن يمكنك أيضًا تحضيرها بالمنزل بهذه الطريقة، من وصفات ربات البيوت.

المقادير

2 معلقة كبيرة حبيبات فلفل أسود كاملة

1 معلقة كبيرة بذور الكزبرة

1 معلقة كبيرة حبهان

1 معلقة كبيرة بذر كمون

1 معلقة صغيرة قرنفل

1 معلقة صغيرة جوزة الطيب

1 معلقة كبيرة قرفة

الخطوات

في مقلاة على النار نضع الفلفل الحب والكمون والكزبرة والقرنفل ونحرك على نار متوسطة.

نحرك جيدا حتى تظهر روائح التوابل وتفوح ولكن مع الحرص حتى لا تحترق.

نقوم بوضع التوابل المحمصة في مطحنة البهارات ونطحنها جيدا.

في بولة صغيرة نضع جوز الطيب والحبهان البودرة والقرفة ونضيف عليها التوابل المطحونة حديثا ونقلب جيدا، ثم نضعها في برطمان صغير محكم الإغلاق.

 

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