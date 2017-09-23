«الصدفة» تسقط لص المنازل في قبضة الشرطة بالقليوبية

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لعبت "الصدفة" دورًا في سقوط لص سرقة المنازل بقرية الدير التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك عندما استغاث الأهالي بالملازم أول مصطفي عادل ضابط مباحث مركز طوخ حال مروره وبصحبته القوة من قيام شخصان بسرقة مسكن.

بالتوجه للمكان تمكنت القوات بمساعدة الأهالي من ضبط "محمد أ 19 سنة - عاطل" حال شروعه بالسرقة من داخل مسكن خيري عبد الرازق 32 سنة موظف، وبسؤاله قرر مشاهدته للمتهم وآخر حال شروعهما في سرقة بعض الأجهزة من منزله عبارة عن "جهاز لاب توب وماكينة توليد كهرباء وجهاز راوتر وجهازي كاسيت وبعض الكابلات الكهربائية" فاستغاث بالأهالي.

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بمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب "وليد أ 19 سنة عاطل" تحرر المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتولت النيابة التحقيق.