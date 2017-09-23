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للرجل.. 5 أمور تفسد مظهرك عند ارتداء بدلتك الرسمية

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للرجل.. 5 أمور تفسد مظهرك عند ارتداء بدلتك الرسمية للرجل.. 5 أمور تفسد مظهرك عند ارتداء بدلتك الرسمية

مصراوي Masrawy

للرجل.. 5 أمور تفسد مظهرك عند ارتداء بدلتك الرسمية

11:35 ص السبت 23 سبتمبر 2017

للرجل.. 5 أمور تفسد مظهرك عند ارتداء بدلتك الرسمية

للرجل.. 5 أمور تفسد مظهرك عند ارتداء بدلتك الرسمية

كتبت- هاجر حاتم:

البدل الرسمية لا تظهر إلا في المناسبات الخاصة، أو بعض أماكن العمل. لهذا إذا رغبت في الظهور بأفضل شكل في هذه المرات القليلة التي سوف ترتدي فيها بدلة رسمية، تجنب هذه الأخطاء ، وفقًا لما ذكره موقع looksgud.in.

مشبك "دبوس" رابطة العنق

مشبك

من الأفضل أن يتم وضع هذا المشبك في منطقة وسط من رابطة العنق كما بالصورة، حيث أن بعض الرجال يقومون بوضعها في الجزء العلوي أو السفلي جدًا من رابطة العنق.

لون الحذاء

لون الحذاء

ليس أي حذاء يتماشى مع بدلتك، فلكل لون بدلة معين له لون الحذاء الذي يتماشى مع حذاءك، على سبيل المثال البدلة الكحلية يتماشى معها الحذاء الأسود أو الجملي. وإذا احترت عامًة في تحديد لون الحذاء المناسب، فاعلم عزيزي الرجل أن اللون الموحد للحذاء لجميع ألوان البدل هو "الأسود".

الاكسسورات

الاكسسورات

ابتعد تمامًا عن المبالغة في الاكسسورات، فمناسباتك الرسمية لاتتطلب هذه الظهور "المبهرج"، لهذا لن تليق الأكسسورات ببدلتك إطلاقًا.

تماشي لون الحذاء مع لون الحزام

تماشي لون الحذاء مع لون الحزام

من القواعد الهامة لارتداء البدل الرسمية أن لون الحذاء يجب أن يماثل لون الحزام، فإياك من التنوع بين الاثنين في إطلالتك.

أزرار بدلتك

أزرار بدلتك

من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الرجل أثناء ارتداء بدلته، هو الجلوس دون فتح أزرار البدلة، حيث أن من قواعد الاتيكيت العامة هو فتح الأزرار، وذلك لراحة اكبر للرجل أثناء جلوسه.

 

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