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المحظورات الـ 10 في "دبي".. منها "مضغ اللبان في المواصلات"

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المحظورات الـ 10 في "دبي".. منها "مضغ اللبان في المواصلات" المحظورات الـ 10 في "دبي".. منها "مضغ اللبان في المواصلات"

مصراوي Masrawy

المحظورات الـ 10 في "دبي".. منها "مضغ اللبان في المواصلات"

11:32 ص السبت 23 سبتمبر 2017

المحظورات الـ 10 في "دبي".. منها "مضغ اللبان في ا

كتب - هشام عواض:

السفر للسياحة في مدينة دبي، يعبتر حلم للكثير منا، لما وصلته الإمارة من مستوى كبير من الرفاهية، لكن عليك الحذر من ارتكاب أمور معينة قد تتصورها عادية لكنها تعتبر مخالفات توقع عليك عقوبات.

بعض الأمور قد ارتكبها سياح أودت بهم لدفع غرامات طائلة، أو في بعض الأحيان الزج في السجن، وإليك قائمة بالمحظورات في دبي، بحسب "BBC".

- عدم القيام بأية إشارات بذيئة أو غير لائقة.
- عدم إقامة رجل وامرأة في غرفة واحدة في أي فندق بدون علاقة زواج.
- عدم ممارسة الجنس بدون زواج.
- عدم تبادل القبلات في أماكن عامة.
- عدم ارتداء الرجال ملابس نسائية أو الظهور بمظهر نسائي مثل ارتداء ملابس ضيقة.
- تجنب القذف والسب على وسائل التواصل الاجتماعي.
- تجنب مضغ "اللبان" في المواصلات العامة لأن هذا سيكلفك غرامة 100 درهم.
- عدم تناول الكحوليات في الشارع أو الأماكن العامة
- عدم تناول الطعام او الشراب في المواصلات العامة لأن ذلك سيكلفك 100 درهم.
- عدم التصوير بدون إذن.

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مصراوي Masrawy

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