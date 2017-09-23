7تصرفات عليكِ بتجنبها حتى لا ينفر منكِ الرجال

كتب- أحمد عصام روّاي:

تسعى بعض النساء نحو إبداء إعجابها بالشخص الذي ترى فيه فتى الأحلام، ولكن قد لا يحالفها التوفيق في التعبير عن إعجابها، أو تخطيء في التعامل معه في فترات العلاقة الأولى، فينفر منها ذلك الشخص الذي كان محل إعجابها بسبب بعض التصرفات التي قد تصدر منها بدون قصد أو تعمد.

ومن أهم تلك التصرفات والعادات التي تثير نفور الرجل من أي أنثى:

1- يجب أن يكون الـ"مكياج" طبيعيًا، وكأنه جزء من ملامحك الطبيعية، فالـ"فاونديشين" يجب أن يتماهى مع لون بشرتك الحقيقي. ولا داعِ إطلاقًا لاستخدام الألوان المبهرجة والإضافات اللامعة، فيكفيكِ استخدام بعض الطرق البسيطة لتحديد ملامحك وإبراز جمالك.

2- يحب الرجال الشعر الهادئ ذا الإطلالة الطبيعية، وعلى الرغم من وجود مناسبات تستوجب إعداد خاص لتنسيق شعرك، إلا أنه ليس من المستحب اللجوء لتلك الـ"ستايل"ـات أغلب الوقت.

3- يجب إزالة شعر الوجه والجسد بصورة دائمة، مع الاعتناء بنعومة البشرة بعد إزالة الشعر.

4- الاهتمام ببياض الأسنان ورائحة الفم المنعشة هو شيء ضروري، ويمكنك ضمان ذلك عبر استخدام علكة النعناع أو تلك التي تحتوي على أي رائحة جميلة أخرى بشرط ألا تحتوي على ألوان صناعية تغير لون الأسنان، فتثير اشمئزاز الرجل.

5- يحب الرجل دائمًا المرأة العملية المتفائلة، فيجب عليكِ الابتعاد عن السلبية في التفكير، والالتزام بالمبادرة عبر التفكير الحيوي الفعال.

6- لا يميل الرجال للمرأة التي تكثر استخدام الشتائم والألفاظ النابية أو السوقية، ويميلون دائمًا للشخصية المنمقة المهذبة في حديثها وتصرفاتها.

7- يجب أن تعتمدي على نفسك وتباشري أعمالك وتواجهي مشاكلك بشكل عملي وفعال، فإن الرجل لا يحب المرأة التي لا تقوى على فعل أي شيء وتطلب منه العون بشكل دائم، فتثير في نفسه الشفقة والحنق.