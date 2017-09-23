بالصور - "ألعاب وهدايا" تستقبل تلاميذ المنيا في أول أيام الدراسة

المنيا - ريمون الراوي:

انطلق اليوم السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد في معظم مدارس محافظة المنيا، وحرصت بعض المدارس على استقبال الأطفال بالألعاب والهدايا، وتهيئة جو من المرح لكسر حاجز الرهبة لدى أطفال الابتدائي، الأمر الذي ينعكس على الحالة النفسية والذهنية للأطفال.

وقال الدكتور مجدي بشري، مدير إدارة الموهوبين بمديرية تعليم المنيا، إن إضفاء جو من المرح والود أثناء اليوم الدراسي، أمر مهم للمعلم والتلميذ على السواء، لأنه يوطد العلاقة بين التلميذ والمدرسة، والتي سترتبط في ذهنه بشعور السعادة والانطلاق، وبذلك يقبل على الحضور للمدرسة التي تمنحه شعورًا بالسعادة، وتصبح العملية التعليمية عملية جاذبة للطفل.

وأضاف بشري، أن المرح وعدم الإفراط في الرسمية بالعملية التعليمية، يحقق الترابط بين المعلم والمتعلم في كافة المراحل التعليمية من الروضة للجامعة، ويسهل على المعلم إقناع المتعلمين، فالمعلم الودود المرح له هيبة لدى طلابه، لأن الطلاب سيسعون لطاعته لا لأنهم يرتعدون منه بل لأنهم يحبونه ولا يريدونه إلا راضيًا عنهم .