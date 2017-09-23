شرطة السياحة: ضبط 14 شخصًا نقبوا عن الآثار بعدة مناطق في الجيزة

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عدة حملات على مستوى محافظة الجيزة لاستهداف مرتكبي جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأسفرت جهود الحملات بمناطق العياط والهرم و أوسيم عن القبض على 14 شخصا أثناء تنقيبهم عن الآثار وبحوزتهم العدد والادوات المستخدمة في الحفر، وتبين وجود حُفر في الاماكن التي تم ضبطهم بها.

تم إحالة جميع المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهم وتعين الحراسة اللازمة على مواقع الحفر تحت إشراف قيادات بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية بالحفاظ على ثروات البلاد وتراثها القومي والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية والعابثين بالأراضي الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بغرض التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون الخاص بحماية الآثار.

حُرر المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.