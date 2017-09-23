أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وفد كردي يبحث في بغداد اليوم استفتاء إقليم كردستان العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفد كردي يبحث في بغداد اليوم استفتاء إقليم كردستان العراق

11:27 ص السبت 23 سبتمبر 2017

وفد كردي يبحث في بغداد اليوم استفتاء إقليم كردستان العراق

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني

أربيل- (د ب أ):

يزور وفد رفيع من المجلس الاعلى للاستفتاء في إقليم كردستان اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد، للاجتماع بالقيادة والمسؤولين العراقيين.

وذكر موقع "باسنيوز" الكردي اليوم أنه من المنتظر أن ينقل وفد المجلس، خلال الزيارة، موقف إقليم كردستان، حول إجراء استفتاء الاستقلال في الاقليم، إلى والقيادة السياسية في بغداد.

وفي اجتماع بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والرئيس العراقي فؤاد معصوم في 20 سبتمبر في مدينة السليمانية، كان قد تم اتخاذ قرار بشأن إرسال وفد من المجلس إلى بغداد، وذلك قبل موعد الاستفتاء المقرر في 25 من الشهر الجاري.

وقال الرئيس بارزاني، في كلمته إلى جماهير اربيل خلال مهرجان الاستقلال يوم أمس، إن أي قرار بشأن تأجيل الاستفتاء قد خرج من يديه ويد الاحزاب السياسية في الإقليم، مؤكدا أن القرار الآن هو فقط بيد الشعب الكردستاني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ما هي مواقف القوى الإقليمية والدولية من استفتاء كردستان؟

    أخبار

  • قرقاش عن استفتاء كردستان: "الفيدرالية أفضل من الانفصال"

    أخبار

  • المصالح الأمنية والاستراتيجية تدفع إسرائيل لتأييد استفتاء انفصال كردستان

    أخبار

  • دبلوماسي أمريكي سابق: استفتاء كردستان ثمرة عدم احترام الدستور العراقي

    أخبار

إعلان

b4b40f93ce.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه