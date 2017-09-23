وفد كردي يبحث في بغداد اليوم استفتاء إقليم كردستان العراق

أربيل- (د ب أ):

يزور وفد رفيع من المجلس الاعلى للاستفتاء في إقليم كردستان اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد، للاجتماع بالقيادة والمسؤولين العراقيين.

وذكر موقع "باسنيوز" الكردي اليوم أنه من المنتظر أن ينقل وفد المجلس، خلال الزيارة، موقف إقليم كردستان، حول إجراء استفتاء الاستقلال في الاقليم، إلى الحكومة والقيادة السياسية في بغداد.

وفي اجتماع بين رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، والرئيس العراقي فؤاد معصوم في 20 سبتمبر في مدينة السليمانية، كان قد تم اتخاذ قرار بشأن إرسال وفد من المجلس إلى بغداد، وذلك قبل موعد الاستفتاء المقرر في 25 من الشهر الجاري.

وقال الرئيس بارزاني، في كلمته إلى جماهير اربيل خلال مهرجان الاستقلال يوم أمس، إن أي قرار بشأن تأجيل الاستفتاء قد خرج من يديه ويد الاحزاب السياسية في الإقليم، مؤكدا أن القرار الآن هو فقط بيد الشعب الكردستاني.