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ميركل: لا أصلي من أجل الفوز في الانتخابات

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مصراوي Masrawy

ميركل: لا أصلي من أجل الفوز في الانتخابات

11:15 ص السبت 23 سبتمبر 2017

ميركل: لا أصلي من أجل الفوز في الانتخابات

انجيلا ميركل ومارتن شولتس

برلين- (د ب أ):

قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إنها لا تصلي من أجل الفوز في الانتخابات البرلمانية.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم، السبت، أوضحت زعيمة التحالف المسيحي:" لا أصلي من أجل شأن سياسي محدد على هذا النحو".

وتابعت ميركل:" والصلاة هي مسألة شخصية جدا على أية حال".

وفي سياق متصل، قال مارتن شولتس، منافس ميركل على منصب المستشار في الانتخابات، إن الصلاة هي مسألة خاصة جدا "وكسياسي على المرء دائما أن يعرف أن هناك شيئا أكبر من نجاحه الشخصي".

وفي ردها على سؤال عما ستفعله بالمال لو أنها كسبت ملايين اليوروهات في سحب اليانصيب، قالت ميركل:" أنا شخصيا لا ألعب اليانصيب"، مشيرة إلى أنها تتبرع بالأموال التي تحصل عليها من خلال الجوائز والتكريمات.

وفي رده على هذا السؤال، قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لم ألعب بعد لعبة اليانصيب في كل حياتي، وأنا أريد أن أجيب على سؤال حول ما إذا كانت حياتي ناجحة لا أن أترك نفسي للصدفة أو لسحب".

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