وزير التجارة يبحث مع «بوش العالمية» خطط الاستثمار في مصر

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بحث طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع الدكتور ماركوس تيل، الرئيس الإقليمي لشركة بوش العالمية بمنطقة إفريقيا، والعاملة فى مجال صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، مشروعات الشركة الحالية في مصر، وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل، في بيان له، اليوم السبت، إن الشركة تدرس حاليا إنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في مصر في العديد من المجالات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، والتصدير للأسواق المحيطة خاصة السوق الإفريقي، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع للعمل بالسوق المصري كمحور تجاري ولوجيستي مهم بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأضاف أن الشركة تسعى للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، خاصة اتفاقية "الكوميسا"، وذلك لدخول منتجاتها لأسواق هذه الدول دون رسوم جمركية، موضحا أن الشركة تجري دراسات حول السوق المصري، تمهيدا لبدء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتوطين تصنيع منتجاتها في السوق المصرى خلال المرحلة القريبة المقبلة.

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من جانبه، أشار الرئيس الإقليمي لشركة بوش إلى الأهمية التي توليها شركة بوش للسوق المصري، كأحد أهم الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، وعزم الشركة على زيادة استثماراتها في المرحلة المقبلة، من خلال بحث فرص التصنيع المحلي لخدمة السوق المصري والانطلاق إلى السوق الإفريقي بشكل عام.

وتابع أن مجموعة بوش مورد عالمي للتكنولوجيا والخدمات، وتعمل في مجالات حلول التنقل وتكنولوجيا الطاقة والبناء والتكنولوجيا الصناعية والبضائع الاستهلاكية وأجهزة الحماية والتأمين.