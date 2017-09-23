أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير التجارة يبحث مع «بوش العالمية» خطط الاستثمار في مصر

Google+ Print
وزير التجارة يبحث مع «بوش العالمية» خطط الاستثمار في مصر وزير التجارة يبحث مع «بوش العالمية» خطط الاستثمار في مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

بحث طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع الدكتور ماركوس تيل، الرئيس الإقليمي لشركة بوش العالمية بمنطقة إفريقيا، والعاملة فى مجال صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، مشروعات الشركة الحالية في ، وعدد من المشروعات المستقبلية التي تعتزم الشركة تنفيذها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال قابيل، في بيان له، اليوم السبت، إن الشركة تدرس حاليا إنشاء عدد من المشروعات الصناعية الجديدة في مصر في العديد من المجالات الصناعية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، والتصدير للأسواق المحيطة خاصة السوق الإفريقي، مشيرا إلى أن الشركة تتطلع للعمل بالسوق المصري كمحور تجاري ولوجيستي مهم بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

وأضاف أن الشركة تسعى للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، خاصة اتفاقية "الكوميسا"، وذلك لدخول منتجاتها لأسواق هذه الدول دون رسوم جمركية، موضحا أن الشركة تجري دراسات حول السوق المصري، تمهيدا لبدء عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، وتوطين تصنيع منتجاتها في السوق المصرى خلال المرحلة القريبة المقبلة.

شاهد أيضا

من جانبه، أشار الرئيس الإقليمي لشركة بوش إلى الأهمية التي توليها شركة بوش للسوق المصري، كأحد أهم الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، وعزم الشركة على زيادة استثماراتها في المرحلة المقبلة، من خلال بحث فرص التصنيع المحلي لخدمة السوق المصري والانطلاق إلى السوق الإفريقي بشكل عام.

وتابع أن مجموعة بوش مورد عالمي للتكنولوجيا والخدمات، وتعمل في مجالات حلول التنقل وتكنولوجيا الطاقة والبناء والتكنولوجيا الصناعية والبضائع الاستهلاكية وأجهزة الحماية والتأمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا