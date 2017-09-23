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صلاح يُحفز لاعبي الأهلي للفوز على الترجي

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صلاح يُحفز لاعبي الأهلي للفوز على الترجي صلاح يُحفز لاعبي الأهلي للفوز على الترجي

التحرير

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كشف مصدر مُقرب من محمد صلاح نجم منتخب وليفربول الإنجليزي، أن اللاعب حرص على تحفيز لاعبي الأهلي، قبل مواجهة الترجي التونسي، اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ«التحرير» إن صلاح أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرباعي رامي ربيعة وسعد سمير وعبد الله السعيد وصالح جمعة، لتحفيزهم من أجل تحقيق الفوز في لقاء الترجي، والحصول على بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة.

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كان الأهلي قد تعادل مع الترجي التونسي، بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين.

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التحرير

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