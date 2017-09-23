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نكشف تفاصيل اجتماعات معارضة الزمالك في فيلا بأكتوبر.. وخطط مواجهة مرتضى منصور

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نكشف تفاصيل اجتماعات معارضة الزمالك في فيلا بأكتوبر.. وخطط مواجهة مرتضى منصور نكشف تفاصيل اجتماعات معارضة الزمالك في فيلا بأكتوبر.. وخطط مواجهة مرتضى منصور

التحرير

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بدأت جبهة المعارضة في نادي الاستعداد لانتخابات النادي المقرر إجراؤها خلال يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

وعلم "التحرير" تفاصيل الاجتماعات السرية التي تعقدها جبهة المعارضة في فيلا مصطفى بدوي، بمدينة السادس من أكتوبر، برعاية ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، ومصطفى بدوي، وهو أحد أعضاء النادي المقربين جدًا من«عباس» وعضو لجنة تنمية الموارد التي تأسست في عهد الأخير.

ونكشف لكم في السطور التالية تفاصيل الجلسات التي يعقدها عدد من كبار أعضاء الزمالك على رأسهم سيف العماري عضو مجلس الإدارة السابق، الذي أعلن عن ترشحه في الانتخابات القادمة على مقعد أمين الصندوق، وكذلك هاني العتال عضو المجلس الأسبق والمرشح المحتمل على منصب نائب الرئيس، ومصطفى بدوي عضو النادي الذي ينتوي الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ومصطفى عبد الخالق عضو المجلس المستقيل، الذي أعلن ترشحه في الانتخابات القادمة على مقعد العضوية، ومحمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق الذي أعلن ترشحه للعضوية، وأحمد سليمان الذي أعلن ترشحه على مقعد الرئيس.

وبدأت اجتماعات المعارضة منذ عدة أسابيع بعد أن قام أيمن ممدوح عباس وهاني العتال بالتواصل مع الأسماء السابقة لتشكيل جبهة معارضة قوية لإسقاط رئيس النادي الحالي، أو على أقل تقدير عرقلته في حالة نجاحه، وتكوين جبهة قوية داخل المجلس القادم تحجم من سيطرة رئيس الزمالك، وتكون صاحبة الكلمة الأولى في المجلس.

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الجبهة اتفقت على تكوين مجموعة سرية على "واتس آب" تجمعهم، مع إضافة عدد من رموز النادي وكبار الأعضاء المعارضين لرئيس الزمالك، الذين لم يتمكنوا من حضور اجتماعات فيلا أكتوبر، وذلك للتشاور وعرض الأفكار الخاصة بخطة عملهم وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام.

المفاجأة أن أعضاء تلك الجبهة يتحدثون فيما بينهم بأن فرص أحمد سليمان ضعيفة في مواجهة مرتضى منصور، وفي إحدى جلساتهم التي غاب عنها سليمان اقترح بعض الحضور البحث عن اسم أكثر قوة داخل نادي الزمالك لمواجهة منصور، ووقع الاختيار على حازم إمام، وبالفعل بدأ التحرك عن طريق تبني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الشباب الذين يعملون معهم، ووجدت الحملة صدى كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها بدأ أبو العلا والعتال في التحرك والاتصال بحازم إمام لاستطلاع رأيه في الترشح على مقعد الرئيس وإقناعه بالإقدام على تلك الخطوة، إلا أنه اعتذر وأكد دعمه لهما.

تخطيط جبهة المعارضة لم يقف عند محاولات الدفع بحازم إمام في مواجهة مرتضى منصور، بل بعضهم اقترح العمل على ضرب قائمة مرتضى المبدئية التي تضم معه أحمد جلال إبراهيم نائبه الحالي، الذي سيخوض الانتخابات القادمة على مقعد النائب، وأحمد مرتضى وهاني زادة، حيث تم الاتفاق على ترويج بعض الشائعات ومنها تسريب بعض الأخبار عن وجود اتصالات سرية بين أحمد جلال وهاني العتال للتحالف مرة أخرى، كما حدث في انتخابات 2009، لأن المعارضة ترى أن مثل هذه الأخبار ستثير غضب مرتضى وتجعله ينقلب على نائبه الحالي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة اجتماعات مكثفة لبدء التحرك بين أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم الاتفاق أن يبدأ كل منهم التحرك وسط التكتلات الخاصة به، حيث يختص العماري بالتحرك بين أعضاء النادي العاملين في شركات السياحة، ويقوم العتال بالتحرك بين الكتلة الخاصة به، ويتحرك عبد الخالق وسط أهل ميت عقبة، بينما يعتمد أبو العلا على دعم حازم إمام وبعض نجوم الكرة، بينما يتحرك مصطفى بدوي بين رجال البنوك، بصفته أحد قيادات بنك التعمير والإسكان، وتعول الجبهة كثيرا على توحيد هذه التكتلات بضمان الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات، لحسم العديد من المقاعد التي تضمن لهم الأغلبية.

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التحرير

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