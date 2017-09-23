ريال مدريد يواجه ألافيس بحثًا عن استعادة الانتصارات.. وبرشلونة في مهمة سهلة

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يرحل ريال مدريد الثامن برصيد 8 نقاط لمواجهة ألافيس الـ19 دون رصيد من النقاط بحثًا عن استعادة التوازن في الدوري الإسباني.

ويدخل حامل اللقب المباراة في ظروف صعبة للغاية بعدما ارتفع الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلى 7 نقاط كاملة بعد مرور 5 جولات فقط من الدوري الإسباني.

وفشل ريال مدريد في تحقيق أي فوز على ملعبه هذا الموسم بالتعادل مع فالنسيا وليفانتي والخسارة من ريال بيتيس في الجولة الأخيرة، ومع ذلك حقق الريال العلامة الكاملة خارج ملعبه بالفوز على ديبورتيفو لاكورونيا وريال سوسيداد.

ويمتلك ريال مدريد سجلا مميزا من النتائج في الآونة الأخيرة خارج ملعبه في الدوري الإسباني، حيث حقق الريال الفوز في جميع مبارياته الـ11 السابقة خارج ملعبه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفريق الملكي.

ومن جانبه يرحل برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة لمواجهة جيرونا الصاعد حديثًا والذي يحتل المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

وسيعول برشلونة على خدمات نجمه المتألق ليونيل ميسي الذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 9 نقاط لتعويض غياب عثمان ديمبلي الذي سيغيب عن الملاعب لأربعة أشهر.

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ويدرك رجال إيرنيستو فالفيردي جيدًا أن الفوز في مباراة اليوم سيضع ضغطًا كبيرًا على ريال مدريد طوال الموسم لتعويض فارق السبع النقاط وسيجعلهم في وضعية مثالية لاستعادة اللقب الذي فقدوه لصالح الريال الموسم الماضي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني:

أتليتيكو مدريد - إشبيلية: الساعة 13:00

ألافيس- ريال مدريد: الساعة 16:15

مالاجا- أتليتيك بلباو: الساعة 18:30

جيرونا- برشلونة: الساعة 20:45