كلوب: صلاح فاق التوقعات مع ليفربول

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أشار مدرب ليفربول يوجرين كلوب إلى أن اللاعب النجم المصري محمد صلاح فاق كل التوقعات في موسمه الأول مع الريدز، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وانضم صلاح البالغ من العمر 25 عامًا من صفوف روما الإيطالي في الميركاتو الأخير مقابل 38 مليون إسترليني، وعلى الرغم من البداية المتواضعة لليفربول هذا الموسم، فإن الجناج المصري نجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين في 5 مباريات خاضها في الدوري حتى الآن، وسجل هدفين آخرين في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كلوب أنه لا يشعر بالمفاجأة من المستوى المميز الذي يقدمه صلاح مع ليفربول، خاصة أنه خاض فترة تحضيرية جيدة قبل بداية الموسم على عكس تشامبرلين الذي انضم حديثًا للفريق بعد بداية الموسم.

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وأشار كلوب إلى أنه لا يعتبر المبلغ الذي دفع في محمد صلاح قليلا، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لاعب جيد للغاية أقنع الجميع بمستواه المميز.

وأضاف كلوب أنه في المباراة الأولى في الدوري أمام واتفورد، كانت المواجهة بدنية من الدرجة الأولى ولم يتوقع أحد ظهوره بشكل جيد، إلا أنه لعب أفضل مما توقع الكثيرون.

واختتم كلوب تصريحاته عن صلاح قائلًا بأنه كان صغيرًا في السن عندما كان لاعبًا في تشيلسي، ولكنه الآن يتمتع بنضج وخبرة كبيرين، وكل الجوانب تطورت معه على النحو الأمثل.