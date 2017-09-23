بعد إعلان «فيفا» عن قائمة المرشحين لأفضل هدف.. تعرف على جائزة بوشكاش

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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش لهذا العام 2017.

وضمت قائمة المرشحين كلًا من "كيفن برينس بواتينج، أليخاندرو كامارجو، دينا كاستيلانوس، موسى ديمبيلي، أوليفييه جيرو، أفيليس هورتادو، ماريو ماندزوكيتش، أوسكارين ماسولوكي، نيمانيا ماتيتش، جوردي مبولا".

وفتح الموقع الدولى لكرة القدم باب التصويت للجماهير من كل أنحاء العالم لاختيار الهدف الأفضل لهذا العام للحصول على جائزة بوشكاش.

وفيما يلى نستعرض لكم أبرز المعلومات عن جائزة بوشكاش الثانوية للعام الكروى:

- ما هى جائزة بوشكاش؟

هى جائزة تم تأسيسها عام 2009 بطلب من جوزيف بلاتر الرئيس السابق لـ"فيفا"، وتمنح لصاحب أفضل هدف خلال العام الكروى، الذى يأتى من خلال تصويت الجماهير.

وسميت هذه الجائزة بهذا الاسم تكريمًا للأسطورة المجرية فيرينك بوشكاش، نجم ريال مدريد فى حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، كما يعد جزءا من الحقبة الذهبية لمنتخب المجر.

وسجل الأسطورة المجرية بوشكاش رقمًا قياسيًّا عالميًّا يتسجيله 84 هدفًا فى 85 مباراة دولية، كما يعد واحدًا من قائمة هدافى القرن العشرين برصيد 512 هدفًا فى 528 مباراة.

- طريقة التصويت:

يتم التصويت على جائزة بوشكاش فى مدة تبلغ الأسبوعين على قائمة الأهداف، التى تضم 10 أهداف مختلفة يخرج كل يومين من قائمة المنافسة صاحب الأقل تصويتا حتى تصل قائمة المنافسين إلى 3 أهداف فقط، يحصل الأعلى تصويتًا من بينها على الجائزة.

صاحب جائزة بوشكاش الأولى:

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توج البرتغالى كريستيانو رونالدو بالنسخة الأولى لجائزة بوشكاش عام 2009 بعد تأسيسها، بعدما اختير هدفه فى فريق بورتو بدورى أبطال أوروبا كأفضل هدف بنسبة تصويت بلغت 17.68% ليصبح أول لاعب فى تاريخ الجائزة حصولاً عليها.

قائمة الفائزين بجائزة بوشكاش حتى الآن:

1- كريستيانو رونالدو عام 2009 بنسبة تصويت 17.68%.

2- التركى حميد ألتينتوب عام 2010 بنسبة تصويت 4.55%.

3- البرازيلي نيمار عام 2011، وفى هذا العام لم تعلن نسية تصويت الفائز، ليتوج بها نيمار بعد تفوقه على الأرجنتينى ميسي والإنجليزى واين رونى.

4- السلوفاكى ميروسلاف ستوتش عام 2012 بنسبة تصويت 78%، وهى النسبة الأعلى فى تاريخ الجائزة حتى الآن.

5- زلاتان إبراهيموفيتش عام 2013 بنسبة تصويت 48.7%.

5- الكولومبى خاميس رودريجيز عام 2014 بنسبة تصويت 42%.

6- البرازيلي ويندل ليرا عام 2015 بنسبة تصويت 46.7%.

7- الماليزى محمد فايز عام 2016 وحامل آخر نسخة من جائزة بوشكاش بعد منافسة مع البرازيلي مارلون، لاعب فريق كورينثيانز، ودانيوسكا رودريجيز، لاعبة المنتخب الفنزويلي.

وينتظر عشاق كرة القدم صاحب جائزة بوشكاش لأفضل هدف هذا العام، التى بدأ التصويت عليها من اليوم حتى الـ9 من أكتوبر المقبل.