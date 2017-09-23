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راموس يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

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راموس يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد راموس يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

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تعمل إدارة ريال مدريد على تأمين مستقبل الفريق في الأيام الأخيرة، وذلك من خلال تجديد عقود بعض اللاعبين من أمثال داني كارفخال وكريم بنزيما ومارسيلو وإيسكو.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدور أتى على قائد الفريق سيرجيو راموس، والذي من المنتظر أن يجدد تعاقده في الأيام المقبلة حتى صيف 2021.

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ووقع المدافع الإسباني على عقده الأخير في صيف 2015 والذي يمتد حتى عام 2020، إلا أن إدارة الملكي ترغب في ضمان بقاء القائد في البيرنابيو لعام إضافي.

وبالتالي، ومع انتهاء عقد راموس الجديد الذي من المنتظر توقيعه في الأيام المقبلة، سيقضي راموس في قلعة البيرنابيو لمدة 17 عامًا وهو إنجاز كبير لقائد الفريق الملكي.

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التحرير

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