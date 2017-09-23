ليفربول «صلاح» في ضيافة ليستر سيتي بحثًا عن الانتقام

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تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم من خلال مباريات الجولة السادسة، التي تشهد استقبال ليستر سيتي الـ15 برصيد نقاط لنظيره ليفربول الثامن برصيد 8 نقاط على ملعب كينج باور في الـ6:30.

ويرغب الريدز في الانتقام من الثعالب بعد الخسارة أمامهم منذ أيام قليلة في كأس الرابطة الإنجليزية بهدفين دون رد.

ويأمل ليستر سيتي في تحقيق الفوز الثالث على التوالي على ليفربول اليوم في جميع المسابقات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الثعالب منذ عام 1931، ومع ذلك لم يفز ليستر على ليفربول سوى مرتين فقط في آخر 10 مواجهات جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي وتعرض للخسارة في 6 مباريات.

وفي آخر 8 مباريات خاضها ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد وانهزم في 5 مباريات، وحافظ الثعالب على نظافة شباكهم في مباراة واحدة فقط وتلقت شباكهم 18 هدفا.

وفي حال تعرض ليستر سيتي للخسارة اليوم، فسيعادل بالتالي أسوأ انطلاقة له في الدوري بعد مرور 6 جولات منذ موسم 1994- 1995 عندما هبط الفريق للدرجة الأولى في نهاية الموسم.

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وسيعول مدرب ليستر سيتي كريج شكسبير على مهاجمه الإنجليزي جيمي فاردي، الذي سجل تحت قيادته 12 هدفا وصنع 3 أخرى في 18 مباراة.

ويمتلك ليستر سيتي أضعف نسبة استحواذ على الكرة بين جميع الفرق هذا الموسم، وذلك بعد أن وصلت إلى 36% بعد مرور 5 جولات.

وعلى الجانب الآخر، لم يحقق ليفربول الفوز في آخر 4 مباريات في جميع المسابقات، ومع ذلك لم يخسر الريدز سوى مباراة واحدة فقط خارج ملعبه في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي.

وفي خلال 73 مباراة خاضها يورجين كلوب على رأس القيادة الفنية للريدز في الدوري، جمع ليفربول 132 نقطة، أي أقل بتسع نقاط عما حققه المدرب السابق بريندان رودجرز في نفس العدد من المباريات.

وسيعول يورجين كلوب اليوم على خدمات النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل حتى الآن 3 أهداف وصنع هدفين آخرين في الدوري الإنجليزي.