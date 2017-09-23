ستوك «رمضان» في مهمة صعبة أمام حامل اللقب

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يستقبل ستوك سيتي الـ13 برصيد 5 نقاط نظيره تشيلسي حامل اللقب، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الرابعة.

ولم يحقق ستوك سيتي سوى انتصارين فقط على تشيلسي في 18 مباراة جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي، وأتى الفوزان الوحيدان على ملعب ستوك بنتيجة 3-2 في عام 2013 وبهدف نظيف في عام 2015.

ولن يتمكن ستوك الذي يلعب في صفوفه نجم الأهلي السابق رمضان صبحي من الفوز سوى في 3 مباريات فقط في آخر 16 مباراة في الدوري الإنجليزي، ومع ذلك لم يخسر ستوك على ملعبه سوى مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات جمعته بحامل لقب الدوري.

ويواجه مارك هيوز مدرب ستوك سيتي فريق تشيلسي للمرة الـ24 في الدوري الإنجليزي، وخسر أمام البلوز في 15 مباراة أكثر من أي فريق آخر.

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وعلى الجانب الآخر لم يخسر تشيلسي سوى 3 مباريات فقط في آخر 23 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث حقق تشيلسي الفوز في 17 مباراة والتعادل في 3 مواجهات أخرى.

كما تمكن البلوز من الفوز في 7 مباريات من آخر 8 مواجهات خاضها رجال أنطونيو كونتي في الدوري الإنجليزي.

ويأمل تشيلسي في الفوز بأول 3 مباريات خارج ملعبه في الدوري للمرة الأولى منذ عام 2009، وحينها كان الفوز الثالث لتشيلسي خارج ملعبه على ستوك سيتي بالذات وبنتيجة 2-1.

ويذكر أن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي سجل 3 أهداف هذا الموسم وصنع هدفين وجميعها بضربات الرأس، كما تعرض لاعبو تشيلسي للطرد 5 مرات في آخر 9 مباريات في جميع المسابقات.