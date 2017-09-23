مانشستر سيتي في مهمة سهلة أمام متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي

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يستقبل مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب برصيد 13 نقطة نظيره كريستال بالاس متذيل الترتيب دون رصيد من النقاط على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 16:00، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز بـ13 مباراة من آخر 14 مواجهة جمعته بكريستال بالاس في جميع المسابقات، وسجل لاعبو السيتي في تلك المباريات 35 هدفا.

وخسر كريستال بالاس جميع مباريات الخمس السابقة على ملعب الاتحاد، واهتزت شباكه في تلك المباريات بـ16 هدفا وسجلوا هدفًا وحيدًا.

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ولم يخسر مانشستر سيتي بشكل عام في آخر 13 مباراة له في الدوري الإنجليزي، ونجح في الفوز في 10 مباريات منها، كما لم يخسر الفريق على ملعبه في آخر 24 مباراة في الدوري الإنجليزي سوى مرة واحدة فقط.

ويمتلك مانشستر سيتي معدلا تهديفيا مرتفعا للغاية هذا الموسم يصل إلى 3 أهداف في المباراة الواحدة، وسيعول السيتي اليوم على خدمات مهاجمه البرازيلي جابريل خيسوس الذي سجل 11 هدفا في 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر، يعد كريستال بالاس أول فريق في الدوري الإنجليزي يخسر أول 5 مباريات له دون تسجيل أي هدف، ولم يخسر فريق أول 6 مباريات له في الدوري منذ موسم 2009- 2010، عندما حقق بورتسموث هذا الرقم السلبي وهبط للدرجة الأولى في نهاية الموسم.