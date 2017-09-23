ساوثهامبتون يخشى من عقدة ملعبه أمام مانشستر يونايتد

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يستقبل ساوثهامبتون العاشر برصيد 8 نقاط نظيره مانشستر يونايتد متصدر الدوري مناصفة مع مانشستر سيتي برصيد 13 نقطة في تمام الساعة 16:00، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر فريق نجح في التغلب على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، وذلك في 24 مباراة، وحقق اليونايتد الفوز في 16 مباراة من آخر 22 مواجهة جمعت بين الفريقين وتعرض للخسارة في 3 مباريات فقط.

وإذا لم يحقق ساوثهامبتون الفوز في مباراة اليوم، فسيعادل الفريق رقمه القياسي بعدم الفوز على فريق لسبع مباريات متتالية على ملعبه، وهو الرقم السلبي الذي حققه مع ميدلزبره في الفترة ما بين عامي 1998 و2004، ومع ليفربول في الفترة ما بين عامي 1994 و2000.

وفشل ساوثهامبتون في تسجيل أي هدف في 8 مباريات من آخر 10 خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي على ملعبه، وحقق الفريق انتصارين فقط على ملعبه في آخر 11 مباراة.

ولم يحقق ساوثهامبتون الموسم الماضي أي فوز على الفرق التي أنهت في المراكز الستة الأولى من خلال خسارة 8 مباريات والتعادل في 4 مواجهات أخرى.

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ولم يتمكن ماوريسيو بيليجرينو مدرب ساوثهامبتون الحالي من التغلب على جوزيه مورينيو عندما كان الأول مدرب لفالنسيا والأخير لريال مدريد في مواجهات سابقة في الدوري الإسباني، حيث تعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

وعلى الجانب الآخر سجل لاعبو مانشستر يونايتد 9 أهداف من بعد الدقيقة 80 هذا الموسم، أكثر من إجمالي الأهداف التي سجلها جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد تلك الدقيقة.

ونجح هينريك مخيتاريان في المساهمة في تسجيل مانشستر يونايتد 6 أهداف حتى الآن بعد مرور 5 جولات فقط وأكثر بهدف من مساهمته التهديفية طوال الموسم الماضي.

وبإمكان روميلو لوكاكو أن يصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل على ملعب ساوثهامبتون مع 3 فرق مختلفة، حيث سبق أن سجل في شباكه بقميص كل من إيفرتون ووست بروميتش.