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"رولة وفرشاة وسكين معجون".. "مستر عبد الرحمن مدرس عربي ونقاش"

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مصراوي Masrawy

"رولة وفرشاة وسكين معجون".. "مستر عبد الرحمن مدرس عربي ونقاش"

11:17 ص السبت 23 سبتمبر 2017

مستر عبد الرحمن مدرس عربي ونقاش

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

عبدالرحمن محمد أحمد معلم خبير لغة عربية بمدرسة الشهيد أحمد أتربي مصطفى الإعدادية بنين "الناصرية سابقا"، التابعة للإدارة التعليمية شمال الإسماعيلية، كانت النقاشة وتلوين الحوائط بالألوان هوايته الأساسية منذ الطفولة، وحرص على تعلم قواعد وأساسيات المهنة، إلى أن أتقنها وعمل بها بجانب مهنته الأساسية كمدرس في التربية والتعليم منذ أكثر من 30 عاما.

ورغم الشهور القليلة التي تفصل "عبدالرحمن" عن بلوغ سن التقاعد، لكنه أصر على ألا تنقطع له عادة بالمشاركة في تزيين المدرسة التي قضى بها أكثر من نصف عمره بأدوات النقاشة وهي سكين معجون وفرشاة ورولة.

يقول "عبدالرحمن"، كنت حريص على مدار سنوات عملي بالمدرسة على تزينها برسم وتلوين العلم المصري، وكذلك مشاركة زملائي بالجهود الذاتية في صناعة الزينة وغيرها تحت إشراف مدير المدرسة، وذلك ضمن استعدادات استقبال الأعوام الدراسية الجديدة".

ويضيف هذا العام أحضرت أدوات النقاشة وبدأت بالفصول الدراسية ثم مكاتب المعلمين والإدارين وحوائط السور الخارجي وحوش المدرسة، بجانب صناعة أشكال زينة من إطارات السيارات، بعد قطعها وتلوينها، وتزينها بالنباتات".

مدرسة الشهيد أحمد أتربي مصطفى الإعدادية بنين

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