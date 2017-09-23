مصدر قضائي: حركة تنقلات بين مساعدي وزير العدل مطلع الشهر المقبل

كتب-عمرو علي:

قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أعد حركة تغييرات لعدد من مساعديه في أكثر من قطاع، بسبب بلوغهم سن التقاعد، وإنهاء ندبهم بالوزارة.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أنه من المرجح تعيين مساعد لوزير العدل لقطاع التعاون الدولي، بعد بلوغ المستشار عادل فهمي سن التقاعد الشهر الماضي.

كما ستشمل حركة التغيير المستشار محمود الشريف، مساعد الوزير لقطاع المحاكم، عقب صدور قرار رسمي بتعيينه نائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال أيام، فضلاً عن اعتذار المستشار مصطفى البهتيتي، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم الدولي، بسبب ظروفه الصحية.

وأشار المصدر إلى أنه من المفترض إرسال وزير العدل، الأسماء التي تم ترشيحها لتولي القطاعات، لمجلس الأعلى للقضاء للموافقة عليها مع مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ولفت المصدر إلى أنه من المفترض الإبقاء على 15 مساعداً لوزير العدل، وهم المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل لإدارة شئون المحاكم المتخصصة، والمستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق المرأة والطفل، والمستشار صلاح زرقانة مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي، والمستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والمستشار علاء محمود مساعد وزير العدل لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لقطاع الكسب غير المشروع ،والمستشار إبراهيم خلف مساعد وزير العدل لقطاع التنمية الادارية والمطالبات القضائية، والمستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل لقطاع الإدارات القانونية.

بالإضافة إلى المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، والمستشار إيهاب عبد المطلب مساعد وزير العدل للمكتب فنى، والمستشار زكريا عبد العزيز مساعد وزير العدل لقطاع مكافحة الفساد، والمستشار أسامة الرشيدي مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لقطاع أبنية محاكم، والمستشار محمد السيد مساعد وزير العدل لقطاع صندوق رعاية الخدمات الصحية، والمستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لمركز الدراسات القضائية، والمستشار على حسانين مساعد وزير العدل لقطاع المتابعة والإنجاز ودعم اتخاذ القرار.