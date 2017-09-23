ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بنزلة السمان
ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بنزلة السمان
11:08 ص السبت 23 سبتمبر 2017
آثار - أرشيفية
كتب - علاء عمران:
تمكنت مباحث سياحة وآثار الجيزة، اليوم السبت، من ضبط أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار في نزلة السمان.
كانت معلومات، أكدت التحريات صحتها، وردت للعقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، تفيد بقيام "و.م"، 40 سنة، عاطل، ومقيم بنزلة السمان الهرم، بالحفر والتنقيب خلسة عن الآثار داخل مسكنه.
وبالعرض على اللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، أمر بتقنين بضبط المتهم، تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الحسيني من ضبط المتهم والأدوات المستخدمة في الحفر.
وباستدعاء لجنة من مفتشي آثار الهرم أفادوا بأن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، ومخالف لقانون حماية الآثار، وأمر اللواء مصطفى أنسي، مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، بإحالة المتهم للنيابة للتحقيق في الواقعة
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