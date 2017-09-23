مستشار رئيس إريتريا للشئون الاقتصادية يصل القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت، هاجوس جبرهويت، مستشار رئيس إريتريا للشئون الاقتصادية، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، يبحث خلالها دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقى مستشار رئيس إريتريا خلال زيارته لمصر بعدد من المسئولين، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وإريتريا، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستفادة من الخبرات المصرية فى دعم وتأهيل الكوادر الإريترية فى كافة المجالات.​