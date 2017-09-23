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مصر للطيران تنظم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج

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مصراوي Masrawy

للطيران تنظم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج

11:04 ص السبت 23 سبتمبر 2017

مصر للطيران تنظم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

تنظم شركة مصر للطيران على مدار اليوم السبت، 11 رحلة جوية من الأراضى المقدسة لنقل قرابة 1700 حاجا إلى أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج، وذلك فى إطار الجسر الجوى الذي تنظمة الشركة لعودة الحجاج.

يذكر أن شركة مصر للطيران، بدأت جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام فى الـ6 من شهر سبتمبر الجاري، لعودة أكثر من 70 ألف حاج، على أن تنتهى من موسم العودة فى الـ25 من نفس الشهر من مطار المدينة المنورة.​

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