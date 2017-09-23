«سيد حجاب».. حكاية شاعر أبهر «جاهين» وانضم للإخوان المسلمين

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بميزان من ذهب، كتب كلمات أغاني أشهر المسلسلات في تاريخ الدراما المصرية، والتي تربت عليها أجيال كاملة، يدندنون: "ومنين بيجي الرضا من الإيمان بالقضا.." في "ليالي الحلمية"، ويتحسرون على حال دنيانا : "قالوا زمان دنيا دنية غرورة.."، في مسلسل "المال والبنون"، وهذكا نجح في ترسيخ تلك الأعمال الدرامية داخل أذهان الكثيرين.

الشاعر سيد حجاب، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الـ 77 عامًا، رحل بجسده عن عالمنا، تاركًا إرثًا فنيًا كالنهر الذي لا ينضب، ما بين أغاني ودواوين شعر، وكتابات لم ينس فيها حتى الأطفال، لتبقى ذكراه محفورة في وجداننا.

ولد "شاعر الفقراء" كما لقبه البعض في يوم 23 سبتمبر عام 1940م، بمدينة المطرية بالدقهلية، وكانت لنشأته على ضفاف بحيرة "المنزلة" بالغ الأثر في اتجاهه إلى كتابة الشعر، حيث كان والده يصطحبه إلى المباريات الشعرية بين الصيادين، وكان حجاب يدون ما يقوله الصيادون ويحاول محاكاتهم.

آمن والده بموهبته الشعرية، بعد أن أطلعه "سيد" على أول قصيدة له، والتيت حدثت عن شهيد اسمه "نبيل منصور"، وشجعه على المضي قُدما لإثقال تلك الموهبة، لكن لم يستأثر الشعر فقط بعشق سيد حجاب، حيث كان للهندسة نصيب كبير من اهتمامه وولعه، لذا التحق بكلية الهندسة، قسم العمارة، بجامعة الإسكندرية، ثم سافر للقاهرة ودرس هندسة التعدين بجامعة القاهرة أيضًا.

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أطلق العنان لموهبته في القاهرة، حيث التقى بكبار الشعراء والمثقفين، مثل الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، في إحدى الندوات، والذي عرّفه بشاعر العامية الكبير صلاح جاهين، وحينما استعم الأخير لإحدى قصائد "حجاب" والتي كانت بعنوان "سيد"، قام واحتضنه، وتنبأ له بأن يكون صوتا مؤثرا في الحركة الشعرية.

أصدر حجاب أول دواوينه بعنوان "صياد وجنيّة"، والذي ااحتفى به المثقفون، وانتقل للعمل الإذاعي بصحبة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي كان يشاركه في تقديم برنامجي "عمار يا مصر"، و"بعد التحية والسلام"، ولكنهما انفصلا بعد فترة وقدم كلاً منهما برنامج منفصل.

تألق في كتابة الأغاني، وجذبت موهبته كبار المطربين مثل: "عفاف راضي، ومحمد منير، وعلي الحجار، ومحمد الحلو وآخرون"، ومن أشهر ما كتبه للدراما، تترات مسلسلات: "أرابيسك"، ليالي الحلمية"، البحر مندي، الوسية، بوابة الحلواني" وغيرها من الأغاني التي بقيت خالدة في أرشيف التليفزيون المصري.

شارك حجاب في إصدار مجلة "جاليري 68" ونشر بها بعض الدراسات والأشعار، كما كتب للأطفال في مجلتيّ سمير وميكي في الفترة من 1964 إلى 1967.

كان للسياسة نصيب في حياته، حيث التحق في شبابه بأشبال الدعاة مع "الإخوان المسلمين" وانضم لحزب "مصر الفتاة"، ما تسبب في اصطدامه بتيارات سياسية عديدة، إلى أن تم اعتقاله لمدة خمسة أشهر في عهد جمال عبدالناصر.