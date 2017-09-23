روسيا: الخلاف الأمريكي - الكوري الشمالي أشبه بـ "بشجار أطفال في الروضة"

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لندن (بي بي سي)

شبّه وزير الخارجية الروسي الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بشجار في روضة أطفال.

وفي وقت سابق، وصف زعيم كوريا الشمالية ترامب بأنه "مختل ذهنيا" و"كهل" بعدما هدد ترامب بتدمير بلاه.

وردّ ترامب بتغريدة على تويتر يصف فيها كيم جونغ أون بأنه "رجل مجنون" سيواجه "اختبارا لا مثيل له".

وشدد وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، على ضرورة الهدنة لـ "تهدئة المتهورين".

وأضاف: "نعم، من غير المقبول السكوت على مشاهدة مغامرات كوريا الشمالية النووية، لكن من غير المقبول أيضا شن حرب في شبه الجزيرة الكورية."

ودعا لافروف إلى تبني الحل السياسي، الذي قال إنه مهمة رئيسية من مهام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف: "سنواصل مع الصين السعي للوصول إلى سبيل عقلاني وليس سبيلا عاطفيا مثلما يحدث عندما يبدأ الأطفال في الروضة الشجار ولا يستطيع أحد إيقافهم".

وهاجم زعيم كوريا الشمالية ترامب بعد أيام من خطابه الأخير في الأمم المتحدة، الذي قال فيه الرئيس الأمريكي إنه سيدمر كوريا الشمالية كلية إذا اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وحلفائها.

كما سخر ترامب من كيم جونغ أون عندما أطلق عليه وصفا ساخرا، قائلا: "رجل الصواريخ في مهمة انتحارية".

لكن زعيم كوريا الشمالية قال إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي "المختل" أقنعته بأنه على صواب في تطوير أسلحة بلاده.

وفي بيان خاص غير مسبوق، قال زعيم كوريا الشمالية إن ترامب "سيدفع الثمن باهظا" بسبب خطابه الذي وصفه كيم جونغ أون بأنه "هراء ووقع بشكل غير مسبوق".

وقال إن ترامب احتقر بلاده أمام العالم أجمع، وهدد بأنه "حتما وبالتأكيد سيروض عجوز الولايات المتحدة المختل عقليا بالنار".

ويقول خبراء إن هذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها زعيم كوريا الشمالية خطابا مباشرا للعالم، وقالوا إنه يستحق دراسة جادة وشاملة.

كما حثت الصين الجانبين على التحلي بالهدوء، وقالت إن الوضع "معقد وحساس".

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية الصيني، لو كانغ: "على جميع الأطراف التحلي برباطة الجأش بدلا من الاستفزاز المتبادل".

وحذر وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، في وقت سابق، من أن بيونغيانغ تمكنت من أجراء تجربة ناجحة لإطلاق قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادئ ردا على تهديد الرئيس الأمريكي.

وكان مجلس الأمن الدولي أعلن فرض حزمة تاسعة من العقوبات على كوريا الشمالية في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن أجرت بيونغيانغ أقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر الجاري.