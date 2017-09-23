"عبد الغفار" يجدد تعيين 4 مديرين عموم بجامعات الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات وزارية بشأن تجديد تعيين عدد (4) مديرين عموم بجامعات (الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ).

وقالت وزارة التعليم العالي - في بيان لها - إن القرارات تضمنت الموافقة على تجديـد تعيين كل مـن: الأستاذة فايزة عبد الفتاح إبراهيم مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، والأستاذة هالة عبد الرحمن عثمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة بجامعة الفيوم، هذا بجانب تجديد تعيين كلا من: الأستاذ إبراهيم على عبده مديرًا عامًا لشئون التعليم بجامعة الفيوم، والأستاذ إيهاب منير فتح الله جنيدي مدير عام شئون العاملين بجامعة كفر الشيخ.​