"عبد الغفار" يجدد تعيين 4 مديرين عموم بجامعات الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ
"عبد الغفار" يجدد تعيين 4 مديرين عموم بجامعات الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ
10:55 ص السبت 23 سبتمبر 2017
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتبت- داليا شبل:
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات وزارية بشأن تجديد تعيين عدد (4) مديرين عموم بجامعات (الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ).
وقالت وزارة التعليم العالي - في بيان لها - إن القرارات تضمنت الموافقة على تجديـد تعيين كل مـن: الأستاذة فايزة عبد الفتاح إبراهيم مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، والأستاذة هالة عبد الرحمن عثمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة بجامعة الفيوم، هذا بجانب تجديد تعيين كلا من: الأستاذ إبراهيم على عبده مديرًا عامًا لشئون التعليم بجامعة الفيوم، والأستاذ إيهاب منير فتح الله جنيدي مدير عام شئون العاملين بجامعة كفر الشيخ.
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