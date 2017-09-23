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"عبد الغفار" يجدد تعيين 4 مديرين عموم بجامعات الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

"عبد الغفار" يجدد تعيين 4 مديرين عموم بجامعات الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ

10:55 ص السبت 23 سبتمبر 2017

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عدة قرارات وزارية بشأن تجديد تعيين عدد (4) مديرين عموم بجامعات (الفيوم وبنى سويف وكفر الشيخ).

وقالت وزارة التعليم العالي - في بيان لها - إن القرارات تضمنت الموافقة على تجديـد تعيين كل مـن: الأستاذة فايزة عبد الفتاح إبراهيم مديرًا عامًا للمدن الجامعية والتغذية، والأستاذة هالة عبد الرحمن عثمان مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة بجامعة الفيوم، هذا بجانب تجديد تعيين كلا من: الأستاذ إبراهيم على عبده مديرًا عامًا لشئون التعليم بجامعة الفيوم، والأستاذ إيهاب منير فتح الله جنيدي مدير عام شئون العاملين بجامعة كفر الشيخ.​

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