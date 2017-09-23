توزيع 144 فدانًا على الشباب بقرية "الخير والنماء" في الوادي الجديد
توزيع 144 فدانًا على الشباب بقرية "الخير والنماء" في الوادي الجديد
10:59 ص السبت 23 سبتمبر 2017
مركز ومدينة بلاط
الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس عادل عباس، اليوم السبت، عن توزيع 144 فدانًا على 48 شابا من أبناء المركز في قرية الخير والنماء.
وأكد عباس، لـ"مصراوي"، أن كل شاب يتسلم 3 أفدنة، لزراعتها مع توفير مصدر ري، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال مشروعات صغيرة.
وأشار عباس إلى أن توزيع الأراضي على الشباب من خلال بروتوكول موقع مع إحدى جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالمركز، والتي تتولى متابعة تنفيذ المشروعات الزراعية لكل منتفع، على أن يجري تسليم الأرض بشكل نهائي للمنتفعين نهاية الشهر الجاري.
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