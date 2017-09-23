تحويل 680 حالة ضمان اجتماعي إلى مشروع تكافل وكرامة بالوادي الجديد
تحويل 680 حالة ضمان اجتماعي إلى مشروع تكافل وكرامة بالوادي الجديد
10:48 ص السبت 23 سبتمبر 2017
مديرية التضامن الاجتماعي
الوادي الجديد-محمد الباريسي:
أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن تحويل 680 حالة معاش ضمان اجتماعي بمركز الداخلة الي مشروع "تكافل وكرامة".
وأكد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الداخلة بالوادي الجديد، عز الدين سيف الدين، لـ"مصراوي"، أن الإدارة تتولى حاليًا تحديث بيانات حالات معاش الضمان الاجتماعي، والتي تستحق صرف إعانات مشروع تكافل وكرامة تمهيدًا لإصدار الكروت الذكية الخاصة بهم، وصرف المستحقات المادية حسب كل حالة.
وأضاف عزالدين، أنه جرى ربط 370 حالة من الحالات الأولى بالرعاية من أبناء مركز الداخلة على مشروع تكافل وكرامة، تمهيدًا لصرف المستحقات المادية بالمشروع.
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