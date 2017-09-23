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محافظ الشرقية يستقبل وزير الري لافتتاح عدد من المشروعات

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مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يستقبل وزير الري لافتتاح عدد من المشروعات

10:46 ص السبت 23 سبتمبر 2017

محافظ الشرقية يستقبل وزير الري لافتتاح عدد من المشروعات

خالد سعيد محافظ الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بمكتبه بالديوان العام للمحافظة؛ لافتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية في قطاع الري بدائرة المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الوزير سيقوم بافتتاح مشروع توسعة كوبري "القناطر التسعة" بالكيلو 36 بمدينة الزقازيق.

كما تتضمن الزيارة وضع حجر الأساس لتوسعة كوبري "العبور" وكذا وضع حجر الأساس لإنشاء كوبري موازي لكوبري "الشباب" بمدينة أبو حماد؛ لفك الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة.

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