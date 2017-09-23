محافظ الشرقية يستقبل وزير الري لافتتاح عدد من المشروعات
محافظ الشرقية يستقبل وزير الري لافتتاح عدد من المشروعات
10:46 ص السبت 23 سبتمبر 2017
خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – فاطمة الديب:
استقبل اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، بمكتبه بالديوان العام للمحافظة؛ لافتتاح عدة مشروعات تنموية وخدمية في قطاع الري بدائرة المحافظة.
وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الوزير سيقوم بافتتاح مشروع توسعة كوبري "القناطر التسعة" بالكيلو 36 بمدينة الزقازيق.
كما تتضمن الزيارة وضع حجر الأساس لتوسعة كوبري "العبور" وكذا وضع حجر الأساس لإنشاء كوبري موازي لكوبري "الشباب" بمدينة أبو حماد؛ لفك الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة.
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