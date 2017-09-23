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بالصور.. "سيارة الفرحة" للاحتفال بأول أيام الدراسة في البحيرة

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بالصور.. "سيارة الفرحة" للاحتفال بأول أيام الدراسة في البحيرة بالصور.. "سيارة الفرحة" للاحتفال بأول أيام الدراسة في البحيرة

مصراوي Masrawy

بالصور.. "سيارة الفرحة" للاحتفال بأول أيام الدراسة في البحيرة

10:34 ص السبت 23 سبتمبر 2017

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محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة

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محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة

البحيرة – أحمد نصرة:

نظم فريق "صوت كفر الدوار الشبابي"، اليوم السبت، فعالية مبتكرة للاحتفال بأول أيام الدراسة، من خلال سيارة الفرحة، التي جابت الشوارع الرئيسية، لإدخال البهجة على التلاميذ وذويهم أثناء توجههم للمدارس.

ووزعت السيارة الهدايا والبالونات على التلاميذ، أثناء سيرهم في الشارع، وقدمت بعض العروض الفنية القصيرة أمام أبواب المدارس بالاستعانة بالعرائس، كما تم زيارة بعض الفصول والاحتفال داخلها بمصاحبة المعلمين.

وقال هيثم عبدالعزيز، محامي ومؤسس الفريق، إن أعضاء الفريق لديهم رسالة وهدف، يتمثلان في كسر الصورة النمطية للدراسة، وجعلها أمرًا محببًا ومشوقًا للتلاميذ، ليقبلوا عليها، لذلك نظم الفريق عددًا من الفعاليات، بدأت باستقبال أطفال الصف الأول بمدرسة طلعت حرب الابتدائية، والاحتفال بهم داخل المدرسة يوم الأربعاء الماضي، "واليوم أردنا توسيع الدائرة لنشارك أكبر عدد من التلاميذ الاحتفال بأول أيام الدراسة".

وقالت مديحة راشد، ولية أمر: "مجهود جبار ورائع من هؤلاء الشباب استطاعوا إدخال البسمة والسعادة علينا و على أولادنا مش عارفين نشكرهم إزاي على أفكارهم الجريئة والجميلة دي وفي انتظار المزيد منهم زي ما عودونا دايما".

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