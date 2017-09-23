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تجديد حبس أب عذب ابنه حتى الموت في الشرقية

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تجديد حبس أب عذب ابنه حتى الموت في الشرقية تجديد حبس أب عذب ابنه حتى الموت في الشرقية

مصراوي Masrawy

تجديد حبس أب عذب ابنه حتى الموت في الشرقية

10:30 ص السبت 23 سبتمبر 2017

تجديد حبس أب عذب ابنه حتى الموت في الشرقية

تعبيرية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس فلاح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب نجله حتى الموت بقصد تأديبه بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طلبية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "محسن. أ" 38 عامًا، فلاح، مُقيم بقرية "الصويني" التابعة لدائرة مركز ديرب نجم؛ لاعتداءه بالضرب على نجله "محمد" 12 عامًا، طالب بالصف الثاني الإعدادي، حتى فارق الحياة.

وتبين من التحريات، أن المتهم قام بتوثيق نجله بحبل، وضربه بـ"الخرطوم" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء تأديبه، حيث أن الطفل يعمل مُساعد مبلط، فيما تبين أن المُبلط فقد هاتفه المحمول، واعتقد قيام الطالب بسرقته، فما كان من والده إلا أن ربطه وأخذ يعذبه حتى فارق الحياة.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم، حبس زوجته وأولاده في غرفة، فيما انفرد في الغرفة الثانية بنجله، وأخذ ينهال عليه بالضرب والركل بالقدم في مناطق حساسة من الجسم، قبل أن يتوقف الطفل عن الصراخ حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

تم التحفظ على الأب، والأدوات المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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