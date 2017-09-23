بالصور - لردع المتحرشين.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات في المنيا

المنيا ــــ ريمون الراوي:

سيرت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، دوريات مكثفة متحركة لمباحث آداب المنيا، لضبط أي وقائع تحرش بإناث على الطريق العام، أول أيام العام الدراسي الجديد، للمساهمة في ردع المتحرشين.

وقالت مصادر أمنية رفيعة بمديرية أمن المنيا، إن الدوريات أمام المدارس، ستضبط أي متحرش أو خادش للحياء العام بشوارع المنيا، في كافة مراكز المحافظة التسع.