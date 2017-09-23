أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور - لردع المتحرشين.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات في المنيا

Google+ Print
بالصور - لردع المتحرشين.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات في المنيا بالصور - لردع المتحرشين.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات في المنيا

مصراوي Masrawy

بالصور - لردع المتحرشين.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات في المنيا

10:20 ص السبت 23 سبتمبر 2017

بالصور - لردع المتحرشين.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات في المنيا

دوريات مدارس

المنيا ــــ ريمون الراوي:

سيرت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، دوريات مكثفة متحركة لمباحث آداب المنيا، لضبط أي وقائع بإناث على الطريق العام، أول أيام العام الدراسي الجديد، للمساهمة في ردع المتحرشين.

وقالت مصادر أمنية رفيعة بمديرية أمن المنيا، إن الدوريات أمام المدارس، ستضبط أي متحرش أو خادش للحياء العام بشوارع المنيا، في كافة مراكز المحافظة التسع.

مداارس

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. "سيارة الفرحة" للاحتفال بأول أيام الدراسة في البحيرة

    أخبار

  • محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة

    أخبار

  • الشرطة توزع "كراسات وكشاكيل" مدرسية على المارة بأسيوط

    أخبار

  • بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد

    أخبار

إعلان

3a910fc22a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي