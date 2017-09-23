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العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة بأحد شوارع الشرقية

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العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة بأحد شوارع الشرقية العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة بأحد شوارع الشرقية

مصراوي Masrawy

العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة بأحد شوارع الشرقية

10:17 ص السبت 23 سبتمبر 2017

العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة بأحد شوارع الشرقية

العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة

الشرقية – فاطمة الديب:

عثر أحد أهالي قرية "الفدادنة" التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على طفل رضيع حديث الولادة، متروكا داخل كرتونة صغيرة الحجم بالقرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد الأهالي بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة، متروكًا داخل كرتونة صغيرة الحجم بأحد الشوارع الفرعية بقرية "الفدادنة" بدائرة مركز فاقوس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الطفل تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة

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