"قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على حي جديد بالرقة

دمشق (أ ش أ)

أعلنت قوات سورية الديمقراطية "قسد" أنها تمكنت من السيطرة على حي الفردوس وسط مدينة الرقة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.

ونقلت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم السبت عن مصادر بقوات سورية الديمقراطية قولها إن القوات تمكنت من تحرير عدد من المدنيين والاستيلاء على أسلحة وذخيرة خلفها التنظيم في المنطقة.

وكان المرصد قد أعلن مؤخرا أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على 90% من مساحة مدينة الرقة في شمال سوريا، مشيرا إلى أن القتال لايزال متواصلا ضد تنظيم "داعش" الذي يتحصن في المساحة المتبقية من المدينة.