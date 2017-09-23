أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

أبوالغيط يبحث مع مسؤولين أمميين كيفية الارتقاء بمعدلات النمو بالدول العربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أبوالغيط يبحث مع مسؤولين أمميين كيفية الارتقاء بمعدلات النمو بالدول العربية

10:05 ص السبت 23 سبتمبر 2017

أبوالغيط يبحث مع مسؤولين أمميين كيفية الارتقاء بمعدلات النمو بالدول العربية

أحمد أبوالغيط

نيويورك (أ ش أ)

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على هامش زيارته الحالية إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بكل من الدكتور محمد علي الحكيم، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، و"اكيم ستاينر" مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أبوالغيط أن اللقاءين، في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الأمين العام، بتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بأبعادها المختلفة في الدول العربية وبمخاطبة احتياجات المواطن العربي.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام أعرب خلال اللقاءين عن تقديره للدعم الهام الذي تقدمه كل من "الاسكوا" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية للدول العربية، خاصة على مستوى التمويل والدعم الفني وبناء القدرات.

وأعرب عن تطلعه لاستمرار هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة من خلال الاتفاق على برامج ومشروعات مشتركة جديدة والتوسع في عمليات التدريب وعقد المؤتمرات والاجتماعات التي تخاطب الأولويات العربية، بما يسهم في الارتقاء بخبرات الكوادر العربية العاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وخدمة عمليات التنمية في المجتمعات العربية، وبما ينعكس في تحسين مستويات المعيشة، والوصول إلى تحقيق الأهداف التي تشملها أجندة التنمية2030.

وأشار المتحدث إلى أن مسئولي الأمم المتحدة أكدا التزام كل من الاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالعمل من أجل دعم الدول العربية، خاصة الدول التي عانت على مدار السنوات الأخيرة من نزاعات مسلحة أو أوضاع مضطربة، مع الإعراب عن تقديرهما بدورهما للتعاون الوثيق القائم في هذا الصدد مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

هذا المحتوى من

bd06cedb4f.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية

    أخبار

  • رومانيا والمجر تنتقدان أوكرانيا بسبب قانون تعليم الأقليات

    أخبار

  • تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"تسييس" مسألة إعادة إعمار سوريا

    أخبار

  • لافروف: الوضع في سوريا يدعو للتفاؤل الحذر

    أخبار

إعلان

4ba97bad27.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا