ميناء سفاجا يستقبل 1019 راكبا و110 شاحنات
ميناء سفاجا يستقبل 1019 راكبا و110 شاحنات
10:02 ص السبت 23 سبتمبر 2017
أرشيفية
أ. ش. أ
قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا، استقبل 3 سفن هي "أمانة" و"الحرية" و"إلنوي إكسبريس" وعلى متنهم 1019 راكبًا و110 شاحنات و4 سيارات.
وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن ميناء نويبع بجنوب سيناء استقبل السفينة "سينا" وعلى متنها 164 راكبًا و11 برادًا و4 تريلات و3 سيارات.
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