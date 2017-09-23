ميناء سفاجا يستقبل 1019 راكبا و110 شاحنات

أ. ش. أ

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا، استقبل 3 سفن هي "أمانة" و"الحرية" و"إلنوي إكسبريس" وعلى متنهم 1019 راكبًا و110 شاحنات و4 سيارات.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن ميناء نويبع بجنوب سيناء استقبل السفينة "سينا" وعلى متنها 164 راكبًا و11 برادًا و4 تريلات و3 سيارات.